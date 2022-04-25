Аналитики допустили снижение ключевой ставки Центробанка до 15%

Банк России может снизить ключевую ставку до 15%. Об этом пишут Известия, ссылаясь на консенсус-прогноз аналитиков.

В ЦБ допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки

По данным опрошенных изданием экспертов, ЦБ примет такое решение на заседании 29 апреля. Аналитики указывают, что в последние дни темпы инфляции значительно замедлились: по данным Росстата, к 15 апреля еженедельная инфляция замедлилась до 0,2%.

В пользу смягчения кредитно-денежной политики говорит и укрепление рубля. Российская валюта уже стабилизировалась на уровне конца 2021 года.

Центробанк в конце февраля поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, напоминает Ura.ru. Такое решение было связано с оттоком средств с банковских счетов на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Уже 8 апреля регулятор во внеочередном порядке опустил ключевую ставку до 17% и допустил ее дальнейшее снижение.

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