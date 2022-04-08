В ЦБ допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки
Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В пятницу Банк России понизил этот макроэкономический показатель сразу на 300 б.п., с 20 до 17%.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отметили в ЦБ.
Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться на следующем заседании совета директоров Центробанка, запланированном на 29 апреля.
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