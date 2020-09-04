Аналитики дали неутешительный прогноз по курсу рубля
Вероятность того, что курс российской валюты в ближайшие три-четыре месяца укрепится, довольна низка, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
При благоприятном сценарии доллар может подешеветь до 70 рублей, евро – до 84 рублей, , полагают эксперты. Однако для этого необходимо восстановление спроса на нефть с ростом котировок до $50 за баррель, отсутствие второй волны коронавируса и понимание, что новых санкций не будет. Все эти факторы неопределённости пока давят на рубль, отмечается в материале.
Если реализуются негативные сценарии в виде нового всплеска заболеваемости, победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США и новых антироссийских санкций, к концу года доллар может оказаться дороже 80 рублей, а евро – дороже 90 рублей, пишут «Известия».
На днях экономист Михаил Хазин предположил, что девальвация рубля произойдёт уже в сентябре-октябре. В июле экономист Владислав Жуковский в эфире НСН прогнозировал доллар по 85 рублей к ноябрю-декабрю.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- Был на диете: Врачи рассказал о проблемах с пищеварением у Навального
- Один из задержанных ФСБ хотел напасть на школу 1 сентября
- Собянин назвал три главных фактора, позволивших победить коронавирус
- ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке нападений на школы
- Собянин предрек осложнение ситуации с COVID-19 этой осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru