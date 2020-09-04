Аналитики дали неутешительный прогноз по курсу рубля

Вероятность того, что курс российской валюты в ближайшие три-четыре месяца укрепится, довольна низка, считают опрошенные «Известиями» аналитики.

При благоприятном сценарии доллар может подешеветь до 70 рублей, евро – до 84 рублей, , полагают эксперты. Однако для этого необходимо восстановление спроса на нефть с ростом котировок до $50 за баррель, отсутствие второй волны коронавируса и понимание, что новых санкций не будет. Все эти факторы неопределённости пока давят на рубль, отмечается в материале.

Если реализуются негативные сценарии в виде нового всплеска заболеваемости, победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США и новых антироссийских санкций, к концу года доллар может оказаться дороже 80 рублей, а евро – дороже 90 рублей, пишут «Известия».

На днях экономист Михаил Хазин предположил, что девальвация рубля произойдёт уже в сентябре-октябре. В июле экономист Владислав Жуковский в эфире НСН прогнозировал доллар по 85 рублей к ноябрю-декабрю.

