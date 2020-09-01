Названы сроки девальвации рубля

Отечественный экономист Михаил Хазин предупредил, что россиянам стоит приготовиться к девальвации рубля. По мнению эксперта, падение реального валютного курса рубля может произойти уже в ближайшее время.

Хазин называет сентябрь-октябре текущего года. По оценке экономиста, девальвация остаётся единственным инструментом для изменения экономической ситуации из-за провальной политики финансового блока кабинета министров, отмечает «Свободная пресса».

Впрочем, прогнозы Михаила Хазина не так часто реализуются на практике. Есть даже некоторые коллеги, которые относятся к нему как к автору «катастрофических прогнозов, с которыми нет смысла спорить».

Слухи о девальвации спровоцировало значительное ослабление рубля на бирже в последние недели. С начала года национальная валюта стала легче почти на 23%, оказавшись в группе самых пострадавших вместе с турецкой лирой, бразильским реалом и южноафриканским рандом.

