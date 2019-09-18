Аналитик: Продавать россиянам бензин в рассрочку сможет только «Газпром»

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН сообщил, что похожая практика существует в ряде стран. Вместе с тем, не ясны условия, при которых граждане смогут воспользоваться такой услугой.

«Дело в том, что подобная услуга предоставляется, как правило, в условиях сокращения спроса и сокращения платежеспособности потребителей. Другой вопрос, если в рассрочку, будут ли они дополнительную комиссию за это брать? Существует ли процентная ставка или нет? В мире это не очень распространенная практика. В основном все же за наличные, там различные режимы существуют. В некоторых странах, например, в Туркмении до недавнего времени вообще было даже бесплатно. Квота была определенная на месяц. Но недавно это отменили. Подобные вещи существовали и в Венесуэле, хотя сейчас там с этим тоже не все в порядке и тоже стал бензин для населения платным», - рассказал он.

Кроме того, Гордеев отметил, что подобная услуга вряд ли будет доступна всем регионам страны. Он сообщил, что частные операторы не смогут позволить себе такой роскоши.

«Что касается распространения на всю страну, то скорее всего не во всех регионах это будет популярно, поскольку если будет рассрочка и будет процент, то в конечном итоге бензин окажется дороже. За это же необходимо платить, и не все компании могут себе это позволить. Поскольку “Газпром нефть” имеет свою собственную переработку, то они располагают. А вот частным операторам, так называемой независимой розницы, которых больше половины в нашей стране, такой сервис скорее всего будет недоступен», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что почти каждая пятая заправка в России не доливает топливо. Таковы результаты проверки Росстандартом более 200 российских АЗС в 2019 году. Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в эфире НСН, есть ли основания доверять такой статистике.

