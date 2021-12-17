Путин пообещал россиянам экономическую трансформацию

«Это и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры»,— пояснил президент.

При этом он подчеркнул, что все эти задачи, властям предстоит решать вместе с бизнесом.

Путин также сообщил предпринимателям, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он призвал видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив и напомнил бизнесу о вкладе 10 млрд рублей в специальные фонды.

Ранее Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах.

