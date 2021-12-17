Путин пообещал россиянам экономическую трансформацию
России нужен качественный рост после восстановления от последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РИА Новости. По словам главы государства, стране предстоит пройти трансформацию всей экономической жизни.
«Это и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры»,— пояснил президент.
При этом он подчеркнул, что все эти задачи, властям предстоит решать вместе с бизнесом.
Путин также сообщил предпринимателям, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он призвал видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив и напомнил бизнесу о вкладе 10 млрд рублей в специальные фонды.
Ранее Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах.
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