Путин пообещал россиянам экономическую трансформацию

России нужен качественный рост после восстановления от последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РИА Новости. По словам главы государства, стране предстоит пройти трансформацию всей экономической жизни.

Путин: Доходы людей должны расти с получением новых компетенций

«Это и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры»,— пояснил президент.

При этом он подчеркнул, что все эти задачи, властям предстоит решать вместе с бизнесом.

Путин также сообщил предпринимателям, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он призвал видеть перспективу в росте производства и запуске новых деловых инициатив и напомнил бизнесу о вкладе 10 млрд рублей в специальные фонды.

Ранее Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЭкономикаБизнесВладимир ПутинПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры