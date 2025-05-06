Аналитик Юшков объяснил, кому и чем выгоден доллар по 125 рублей
Если США подпишут соглашения и решат все торговые вопросы с Китаем, нефть снова подорожает, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Если цены на нефть из-за торговой войны США и Китая упадут до $45 за баррель, России будет выгоден курс доллара в 125 рублей для пополнения бюджета, но пока ЦБ занимает выжидательную позицию, рассказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал курс доллара в 115-125 рублей при падении котировок нефти Brent до $45 за баррель. Сейчас курс доллара держится на уровне 81-82 рублей. Пока Brent подешевела до $60 на фоне решения восьми стран ОПЕК+ поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд. Юшков объяснил логику такого прогноза.
«Пока мы видим обратную тенденцию, что не очень позитивно для российской экономики. Цены на нефть в целом, включая российскую, снижаются. Российский Urals уже стоит в районе 50 долларов за баррель, при этом рубль не слабеет. Это большая проблема для бюджета. У нас два главных параметра бюджета, один из них – цена на нефть. В бюджете на 2025 год у нас заложено 69,7 долларов за баррель, а курс рубля должен быть 96 рублей за доллар. Рубль слишком крепкий, а цена на нефть слишком низкая. Дерипаска говорит о том, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель у нас курс должен быть в 125 рублей за доллар. Если цены на нефть будут падать, нам нужно, чтобы рубль ослаб еще больше. Только в таком случае у нас будет запланированный бюджет. Из-за нынешней ситуации мы просто не получаем часть доходов», - рассказал он.
При этом, по словам Юшкова, ЦБ пока не готов девальвировать рубль, так как это разгонит инфляцию. Также Россия ждет, чем закончится торговое противостояние США и Китая.
«Возможно, Дерипаска имеет в виду, что Россия будет девальвировать рубль. Но пока правительство и ЦБ на это не идут, рубль укрепляется еще дальше. Если провести девальвацию рубля, у нас опять будет раскручиваться инфляция. А ЦБ всячески борется с инфляцией. Поэтому я думаю, что от этой политики Центробанк не откажется. Мы занимаем пока в этом смысле выжидательную позицию. Для курса доллара в 125 рублей инфляция должна стремительно уменьшаться. Рубль стал крепким еще и по той причине, что доллар ослаб ко всем мировым валютам. Трамп вводит пошлины, доллар становится менее востребованным в перспективе. Если США подпишут соглашения и решат все вопросы с Китаем, нефть подорожает. Сейчас нефть дешевеет, так как все ожидают торговую войну. И второй вопрос – что будет с Ираном, как США будут воздействовать здесь. Мы следим за геополитической ситуацией», - объяснил собеседник НСН.
Торговая война американского лидера Дональда Трампа приведет к тому, что цены на сырье упадут, а это 75% российского экспорта, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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