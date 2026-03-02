В Израиле опровергли заявление КСИР об атаке на офис Нетаньяху
Заявиление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об атаке на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху не соответствует действительности. Об этом RTVI сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на русском языке Анна Уколова.
По её словам, КСИР известны тем, что цинично используют СМИ «для распространения плодов своего воображения»
«Очень часто между сообщениями от КСИР, которые появляются в СМИ, и действительностью нет никакой связи», — указала пресс-секретарь.
Уколова добавила, что израильские военные действительно зафиксировали пуск ракет из Ирана, которые «своей цели не достигли».
Ранее в КСИР заявили о начале новой волны операции «Правдивое обещание 4» против Израиля и США, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
