Пентагон заявил, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя

Три американских истребителя F-15E Strike Eagle, которые выполняли задачи в рамках операции «Эпическая ярость“, были сбиты над Кувейтом». Об этом заявили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

В Кувейте потерпел крушение американский F-15

В ведомстве указали, что, «по всей видимости, имел место инцидент с «дружественным огнем». Отмечается, что пилоты успешно катапультировались и находятся в стабильном состоянии.

«Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции», — заключили в CENTCOM.

Ранее в Карагандинской области во время плановых учебно-тренировочных полетов разбился казахстанский истребитель Су-30СМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Истребитель F-15C
