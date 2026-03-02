Пентагон заявил, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя

В ведомстве указали, что, «по всей видимости, имел место инцидент с «дружественным огнем». Отмечается, что пилоты успешно катапультировались и находятся в стабильном состоянии.

«Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции», — заключили в CENTCOM.

Ранее в Карагандинской области во время плановых учебно-тренировочных полетов разбился казахстанский истребитель Су-30СМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».