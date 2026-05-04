СМИ: Павильон РФ на Венецианской биеннале будет закрыт для публики
Павильон России на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публикой в связи с санкциями. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Как отметила адвокат фонда смотра Дебора Росси, вернисаж, запланированный на 5-8 мая, будет частным мероприятием. Доступ на него возможен только по приглашениям, пишет RT.
«Российская Федерация, в соответствии с действующими санкциями, не сможет получить разрешения на открытие павильона для публики, следовательно, он будет недоступен в период открытия выставки», - указала эксперт.
Ранее Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России на выставку. Позднее жюри смотра во главе с основателем и художественным руководителем ассоциации Videobrasil Соланж Фаркас подало в отставку.
Горячие новости
- СМИ: Павильон РФ на Венецианской биеннале будет закрыт для публики
- В России сократят долг 21 региона по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей
- Умер глава Госсобрания-Курултая Башкирии
- При пожаре в Свердловской области погибла семья из пяти человек
- Аналитик Юшков предрек обвал цен на нефть до 30 долларов из-за ОАЭ
- В Иране призвали воздержаться от прохода через Ормуз без разрешения страны
- Ветеранам рассказали о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая
- Над Россией сбили 39 украинских беспилотников за два часа
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января