СМИ: Павильон РФ на Венецианской биеннале будет закрыт для публики

Павильон России на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публикой в связи с санкциями. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как отметила адвокат фонда смотра Дебора Росси, вернисаж, запланированный на 5-8 мая, будет частным мероприятием. Доступ на него возможен только по приглашениям, пишет RT.

«Российская Федерация, в соответствии с действующими санкциями, не сможет получить разрешения на открытие павильона для публики, следовательно, он будет недоступен в период открытия выставки», - указала эксперт.

Ранее Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России на выставку. Позднее жюри смотра во главе с основателем и художественным руководителем ассоциации Videobrasil Соланж Фаркас подало в отставку.



