«Чем дольше перекрыт Ормузский пролив, тем дольше ощущается дефицит. Изначально нефть Ближнего Востока была замещена нефтью, которая хранилась на танкерах у берегов Индии, Китая. В январе были низкие цены, поэтому многие предпочитали не отгружать нефть потребителю, а подождать роста в цене. Из-за истории с Ираном цена пошла вверх, поэтому начали эти запасы продавать с танкеров, там много было и российской нефти, по оценкам – до 140 миллионов баррелей. Эти запасы проедаются, поэтому цена растет постепенно. Мы видим уже 87 долларов за баррель, цена будет расти дальше. Когда пролив разблокируют, цена снизится, но все будет зависеть от того, как сильно пострадает нефтяная инфраструктура. Ремонт объектов может занять месяцы, от этого и будет зависеть итоговый рост цен на нефть», - рассказал он.

При этом Юшков добавил, что рост цен затронет не только нефть.

«То же самое с газом, не важно, у кого ты покупал газ – у Катара, у Норвегии, он весь подорожал. Все это закладывается в стоимость конечных продуктов, в стоимость электроэнергии, перевозку, конечные товары. Это в итоге поднимает цены на все, инфляция раскручивается. Это угроза мировой экономике, очевидное торможение», - добавил собеседник НСН.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

