Риэлтор: Недвижимость остается выгодным способом сбережения средств

На рынке недвижимости будут замечены перестройки из-за стремления граждан «повысить эффективность работы капитала», заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН ранее.

«С точки зрения инвестиционного процесса покупка квартиры сейчас не очень интересна. Если у вас есть накопленные денежные средства, и вы боитесь, что вы их потеряете, конечно, лучше инвестировать это в недвижимость, которая сможет вам уже сейчас приносить доходы – готовое жилье, пригодное для аренды. По этой причине я думаю, что значительное количество людей захочет улучшить свое жилье, поменять на арендопригодное, чтобы повысить эффективность работы капитала», - отметил он.

На рынке недвижимости фиксируются проблемы с арендой жилья, участились случаи мошенничества, заявила юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец в пресс-центре НСН.



