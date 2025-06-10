Аналитик связал рост биткоина с притоком ликвидности в начале года

Рост курса биткоина в первой половине 2025 года был обусловлен глобальными макроэкономическими тенденциями и увеличением ликвидности, заявил в беседе с «Известиями» начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс.

По его словам, ключевые факторы подъема сформировались еще в первом квартале. Существенную роль сыграла экспансия мировой денежной массы, на которую криптовалюты традиционно реагируют с временным лагом в два-три месяца. Это, отметил эксперт, объясняет рост котировок уже во втором квартале.