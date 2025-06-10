Аналитик связал рост биткоина с притоком ликвидности в начале года
Рост курса биткоина в первой половине 2025 года был обусловлен глобальными макроэкономическими тенденциями и увеличением ликвидности, заявил в беседе с «Известиями» начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс.
По его словам, ключевые факторы подъема сформировались еще в первом квартале. Существенную роль сыграла экспансия мировой денежной массы, на которую криптовалюты традиционно реагируют с временным лагом в два-три месяца. Это, отметил эксперт, объясняет рост котировок уже во втором квартале.
Дополнительную поддержку биткоину оказали ожидания возможного смягчения торговых ограничений, что усилило интерес инвесторов к рисковым активам. Однако в конце мая глобальная ликвидность начала сокращаться, и при сохранении этого тренда крипторынок может испытать давление.
Сивопляс также предупредил, что экономический эффект от введенных тарифов отразится в третьем квартале, потенциально ослабив макроэкономические показатели. Он допустил, что в ближайшие один-три месяца на рынке может наступить фаза более сдержанных настроений, что приведет к коррекции биткоина, ередает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru