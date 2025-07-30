ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные в среду обстреляли и атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Больше всего пострадал Шебекинский округ: в городе Шебекино повреждены пять частных домов, а в районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка трактор подорвался на суббоеприпасе. Дважды подверглось обстрелу село Новая Таволжанка. В Белгородском районе в селе Никольское дрон атаковал легковой автомобиль.
В Валуйском округе под удар попали поселок Уразово и хутор Леоновка: там были зафиксированы атаки дронов, в том числе FPV-типов, один из которых повредил социальный объект. Также удары пришлись по селам Двулучное, Соболевка, Борки и хутору Бабка.
Помимо этого, в Краснояружском районе в поселке Отрадовский дрон атаковал грузовик сельхозпредприятия, а в районе Красной Яруги зафиксировано попадание по легковому автомобилю, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru