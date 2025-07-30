ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные в среду обстреляли и атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадал Шебекинский округ: в городе Шебекино повреждены пять частных домов, а в районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка трактор подорвался на суббоеприпасе. Дважды подверглось обстрелу село Новая Таволжанка. В Белгородском районе в селе Никольское дрон атаковал легковой автомобиль.

В Белгороде дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом

В Валуйском округе под удар попали поселок Уразово и хутор Леоновка: там были зафиксированы атаки дронов, в том числе FPV-типов, один из которых повредил социальный объект. Также удары пришлись по селам Двулучное, Соболевка, Борки и хутору Бабка.

Помимо этого, в Краснояружском районе в поселке Отрадовский дрон атаковал грузовик сельхозпредприятия, а в районе Красной Яруги зафиксировано попадание по легковому автомобилю, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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