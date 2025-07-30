ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные в среду обстреляли и атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадал Шебекинский округ: в городе Шебекино повреждены пять частных домов, а в районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка трактор подорвался на суббоеприпасе. Дважды подверглось обстрелу село Новая Таволжанка. В Белгородском районе в селе Никольское дрон атаковал легковой автомобиль.