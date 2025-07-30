«Лифт или дружба?»: Зачем Басте концерт с Гуфом в «Лужниках»

Аудитория Гуфа – всего пара тысяч человек, оценил в эфире НСН Эдуард Ратников, однако Евгений Финкельштейн указал на многочисленных фанатов их совместного творчества с Бастой.

Совместный альбом и концерт с Бастой в «Лужниках» может стать «лифтом» для рэпера Гуфа, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн не согласился с этим мнением.

Ранее Баста и Гуф объявили, что в связи с 16-летием релиза «Баста/Гуф» готовят новый совместный альбом, который представят в «Лужниках» в августе 2026 года. Ратников считает, что эта коллаборация нужнее Гуфу.

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«По поводу полного стадиона – вопрос спорный, поскольку одно дело это Баста со своей "Сансарой", и другое – Баста и Гуф. Скорее да, чем нет. Может быть, это не будет безоговорочный аншлаг, но будут вполне неплохо упакованные "Лужники". Аудитория Гуфа - пара тысяч человек. Это коллаб, который два друга решили сделать в надежде на то, что лифт поднимет Гуфа повыше. Никаких репутационных рисков для обоих я не вижу, Басте вряд ли что-то может навредить, его статус испортить сложно. Что касается самого альбома, какой-то части старой стилистики не избежать, но в целом это должно быть что-то новое. Это может быть возвращение к их корням, но в новом прочтении. Не думаю, что тюремная и бандитская романтика будет преобладать, но легкий налет этого останется», - предположил глава TCI.

Со своей стороны, Евгений Финкельштейн считает, что здесь не идет речь о «лидере», поскольку многие любят совместное творчество Басты и Гуфа.

«Я уверен в успехе этого проекта. У Басты и Гуфа схожая аудитория, достаточно большое количество поклонников пересекаются и любят именно их совместное творчество, поэтому не сомневаюсь в солдауте. Я бы не сказал, что этот проект нужнее Гуфу. Он, конечно, не Баста, но я видел, как на концерте Басты приняли Гуфа - это было интересно. Уверен, что это будет хороший концерт и они будут друг друга дополнять. В новом альбоме, скорее всего, будет что-то именно в их прежней стилистике. Я думаю, что старая аудитория и подтянется на этот проект», - заключил собеседник НСН.

В июне 2025 года Баста дал два подряд концерта в «Лужниках», на эти выступления суммарно пришли почти 150 тысяч человек. Эксперты индустрии, подводя специально для НСН итоги первого полугодия нынешнего года, назвали в числе самых востребованных артистов Басту, Сергея Жукова, Антона Беляева, Zivert, Анну Асти и Диану Арбенину.

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ФОТО: Алина Артемчук / НСН
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