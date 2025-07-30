Совместный альбом и концерт с Бастой в «Лужниках» может стать «лифтом» для рэпера Гуфа, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн не согласился с этим мнением.

Ранее Баста и Гуф объявили, что в связи с 16-летием релиза «Баста/Гуф» готовят новый совместный альбом, который представят в «Лужниках» в августе 2026 года. Ратников считает, что эта коллаборация нужнее Гуфу.