Аналитик спрогнозировал уровень цен на бензин в России в 2022 году

По его словам, резкое подорожание топлива возможно только при чрезвычайных обстоятельствах. Юшков отметил, что на независимых АЗС цены, скорее всего, будут выше, чем на сетевых.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива и серьезными проблемами у независимых АЗС.

