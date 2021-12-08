Аналитик спрогнозировал уровень цен на бензин в России в 2022 году
В следующем году рост цен на топливо в России, скорее всего, не превысит инфляцию. Об этом сообщил в беседе с «Радио 1» ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, резкое подорожание топлива возможно только при чрезвычайных обстоятельствах. Юшков отметил, что на независимых АЗС цены, скорее всего, будут выше, чем на сетевых.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива и серьезными проблемами у независимых АЗС.
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