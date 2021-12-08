В Кремле подтвердили рост цен на бензин в некоторых регионах

В некоторых регионах наблюдается динамика на повышение цен на бензин. Об этом на брифинге с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, правительство страны пристально следит за этим вопросом и контролирует работу демпферного механизма.

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При этом, он не рассказал с чем связан резкий скачек цен.

Ранее Песков заявил, что Путин не может приказать ЦБ повысить ключевую ставку.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПутинРегионыЦены На БензинКремльДмитрий Песков
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