В Кремле подтвердили рост цен на бензин в некоторых регионах
8 декабря 202113:49
В некоторых регионах наблюдается динамика на повышение цен на бензин. Об этом на брифинге с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, правительство страны пристально следит за этим вопросом и контролирует работу демпферного механизма.
При этом, он не рассказал с чем связан резкий скачек цен.
Ранее Песков заявил, что Путин не может приказать ЦБ повысить ключевую ставку.
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8 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru