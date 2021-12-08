В Кремле подтвердили рост цен на бензин в некоторых регионах

В некоторых регионах наблюдается динамика на повышение цен на бензин. Об этом на брифинге с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, правительство страны пристально следит за этим вопросом и контролирует работу демпферного механизма.