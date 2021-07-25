Аналитик спрогнозировал курс рубля после отказа от доллара
Центробанк России постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.
По его словам, рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.
На курс российской национальной валюты влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров, банков и граждан, отметил эксперт.
Ранее аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля.
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