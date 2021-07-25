Аналитик спрогнозировал курс рубля после отказа от доллара

По его словам, рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.

На курс российской национальной валюты влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров, банков и граждан, отметил эксперт.

Ранее аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля.

