Скорректирован средний курс доллара на 2021 год

В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс американской национальной валюты, как ожидает министерство, составит 71 и 72,8 рубля за доллар.

8 мая курс доллара на Московской бирже впервые с начала мая превысил 75 рублей. По мнению экспертов, начался «среднесрочный бычий тренд», который может продлиться два-три месяца.

