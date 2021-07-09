Скорректирован средний курс доллара на 2021 год
9 июля 202101:28
Минэкономразвития России скорректировало прогноз среднего курса доллара на текущий год с 73,3 рубля за доллар до 72,8 рубля, сообщает РИА Новости.
В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс американской национальной валюты, как ожидает министерство, составит 71 и 72,8 рубля за доллар.
8 мая курс доллара на Московской бирже впервые с начала мая превысил 75 рублей. По мнению экспертов, начался «среднесрочный бычий тренд», который может продлиться два-три месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru