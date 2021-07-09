Скорректирован средний курс доллара на 2021 год

Минэкономразвития России скорректировало прогноз среднего курса доллара на текущий год с 73,3 рубля за доллар до 72,8 рубля, сообщает РИА Новости.

Официальные курсы доллара и евро на пятницу выросли более чем на рубль

В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс американской национальной валюты, как ожидает министерство, составит 71 и 72,8 рубля за доллар.

8 мая курс доллара на Московской бирже впервые с начала мая превысил 75 рублей. По мнению экспертов, начался «среднесрочный бычий тренд», который может продлиться два-три месяца.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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