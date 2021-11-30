Аналитик спрогнозировал курс рубля

Среди факторов, которые повлияли на поведение российской валюты, он назвал геополитические риски, появившиеся на фоне сообщений о передвижении российских войск недалеко от границ Украины, что насторожило США и Евросоюз.

Также рубль ослаб на фоне резкого укрепления доллара после того, как Сенат США утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС. Еще один фактор, негативно сказавшийся на рубле — обнаружение «омикрон»-штамма COVID-19.

По оценкам экспертов, в декабре тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится Специалисты считают, что к концу последнего месяца 2021 года доллар будет стоить около 78-79 рублей, однако не исключено, что американская валюта взлетит до 82 рублей за доллар.

