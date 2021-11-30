Аналитик спрогнозировал курс рубля
Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение декабря, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Маслова.
Среди факторов, которые повлияли на поведение российской валюты, он назвал геополитические риски, появившиеся на фоне сообщений о передвижении российских войск недалеко от границ Украины, что насторожило США и Евросоюз.
Также рубль ослаб на фоне резкого укрепления доллара после того, как Сенат США утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС. Еще один фактор, негативно сказавшийся на рубле — обнаружение «омикрон»-штамма COVID-19.
По оценкам экспертов, в декабре тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится Специалисты считают, что к концу последнего месяца 2021 года доллар будет стоить около 78-79 рублей, однако не исключено, что американская валюта взлетит до 82 рублей за доллар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Аналитик спрогнозировал курс рубля
- Адвокат Градского рассказал о разделе его наследства
- Посол Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
- Нидерланды планируют инициировать новое разбирательство по делу рейса MH17
- Гинцбург сообщил, кого защитит назальная вакцина от коронавируса
- СМИ: ряд полковников и генералов Росгвардии обвиняются в махинациях
- Глава Приморья выразил соболезнования погибшим при пожаре в Уссурийске
- Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
- Гинцбург пошутил о росте волос у мужчин после вакцинации
- В ФМБА рассказали об эффективности препарата «МИР-19» против «Омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru