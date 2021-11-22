Доллар впервые с августа поднялся выше 74 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 74 рублей, американская валюта достигла таких показателей впервые с конца августа.
Согласно данным площадки, в ходе торгов доллар прибавил 60 копеек, на 11:58 его курс составил 74,05 рубля.
В то же время евро вырос на 39 копеек и достиг отметки в 83,41 рубля, отмечает RT.
Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что грядущей зимой доллар сохранит свои сильные позиции, несмотря на давление. По прогнозу эксперта, следующего укрепления американской валюты можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки Федеральной резервной системы во второй половине следующего года, отмечает телеканал «360».
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