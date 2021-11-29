Рубль подорожал к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,8 рубля.

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На открытии торгов в понедельник американская валюта потеряла восемь копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. В дальнейшем доллар достиг отметки в 75,03 рубля, пишет «Свободная пресса».

При этом евро подешевел на 1,16 рубля, до 84,34 рубля, однако позже прибавил еще 24 копейки.

По оценкам экспертов, в декабре тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится, пишет Газета.ру. Специалисты считают, что к концу последнего месяца 2021 года доллар будет стоить около 78-79 рублей, однако не исключено, что американская валюта взлетит до 82 рублей за доллар.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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