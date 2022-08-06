СМИ: Укрепление рубля стало «головной болью» для иностранных банков

Укрепление рубля к евро стало проблемой для банков на Западе. Об этом пишет Bloomberg.

Renault оценила убытки после ухода из России в 2,3 млрд евро

Как отмечает здание, зарубежные компании, покинувшие Россию на фоне спецоперации РФ на Украине, терпят огромные убытки. По словам исполнительного директора австрийского Raiffeisen Bank Иоганна Штробля, для решивших ликвидировать свой бизнес в РФ крепкий рубль стал «головной болью». При этом прибыль банка растет на фоне укрепления российской валюты.

В то же время французский кредитный банк Societe Generale SA понес серьезные убытки: по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за ухода из РФ достигли 3,3 млрд евро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападБанкиРубль
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