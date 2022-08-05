Аналитик спрогнозировала ослабление рубля

В среднесрочной перспективе риск ослабления российской национальной валюты присутствует с учетом нескольких факторов – падение цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к торгам на бирже, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Елену Кожухову.

Стало известно о просадке рубля в августе

По её словам, ожидать, что рубль просядет осенью в значительной степени, не стоит. Против такого сценария — по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса и сохранение валютных ограничений. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным только после закрепления доллара выше 65 рублей.

Как сообщалось ранее, факторы, способствовавшие укреплению российской национальной валюты, в августе начнут ослабевать.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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