Аналитик спрогнозировала ослабление рубля
В среднесрочной перспективе риск ослабления российской национальной валюты присутствует с учетом нескольких факторов – падение цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к торгам на бирже, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Елену Кожухову.
По её словам, ожидать, что рубль просядет осенью в значительной степени, не стоит. Против такого сценария — по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса и сохранение валютных ограничений. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным только после закрепления доллара выше 65 рублей.
Как сообщалось ранее, факторы, способствовавшие укреплению российской национальной валюты, в августе начнут ослабевать.
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