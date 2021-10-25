Аналитик: России невыгоден сильный рубль
Аналитик фондового рынка Владимир Левченко отметил, что это целенаправленная политика российских регуляторов.
Государство, увеличивая объем покупок иностранной валюты, демонстрирует стремление не укреплять рубль больше, чем это нужно, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.
«Покупка Минфином валюты говорит напрямую о том, что нашей власти невыгоден сильно дорогой рубль. А фактор, укрепляющий рубль, самый главный – это крайне низкая монетизация российской экономики, то есть, размер денежной базы и денежной массы по отношению к нашей экономике у нас очень низкий. Если его начать увеличивать, это начнет сильно давить на рубль», - объяснил Левченко.
Глава Центробанка еще в начале года заявляла, что инфляция будет временной, теперь повышение ключевой ставки перед «локдауном» потянуло цены вверх с новой силой, заявил он в пресс-центре НСН ранее.
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