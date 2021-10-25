Аналитик: России невыгоден сильный рубль

Государство, увеличивая объем покупок иностранной валюты, демонстрирует стремление не укреплять рубль больше, чем это нужно, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.

«Покупка Минфином валюты говорит напрямую о том, что нашей власти невыгоден сильно дорогой рубль. А фактор, укрепляющий рубль, самый главный – это крайне низкая монетизация российской экономики, то есть, размер денежной базы и денежной массы по отношению к нашей экономике у нас очень низкий. Если его начать увеличивать, это начнет сильно давить на рубль», - объяснил Левченко.

Глава Центробанка еще в начале года заявляла, что инфляция будет временной, теперь повышение ключевой ставки перед «локдауном» потянуло цены вверх с новой силой, заявил он в пресс-центре НСН ранее.

