Аналитик предсказал скачок цен на нефть до $150 за баррель

Сокращение отгрузок нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) еще больше скажется на дефиците на рынке, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

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По его словам, мировые цены на сырье могут вырасти до рекордных 150 долларов за баррель.

КТК 21 марта сообщил, что из эксплуатации будет временно выведено выносное причальное устройство (ВПУ-3) из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. По этой причине запланирован ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Черном море.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что при отказе Запада от нефти из России цена за баррель может подскочить до $300.

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ФОТО: РИА Новости
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