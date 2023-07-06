Греф: Рубль укрепится и не уйдет на экстремально низкие уровни

По его словам, в дальнейшем произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и «новая стабилизация».

«Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться», — цитирует Грефа ТАСС.

Глава Сбербанка выразил уверенность, что российская валюта не уйдет на экстремально низкие уровни, как в 2022 году. Греф подчеркнул, что в России действует рыночный курс-«поплавок», который сейчас «подпрыгнул наверх».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

