Греф: Рубль укрепится и не уйдет на экстремально низкие уровни
Рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, в дальнейшем произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и «новая стабилизация».
«Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться», — цитирует Грефа ТАСС.
Глава Сбербанка выразил уверенность, что российская валюта не уйдет на экстремально низкие уровни, как в 2022 году. Греф подчеркнул, что в России действует рыночный курс-«поплавок», который сейчас «подпрыгнул наверх».
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru