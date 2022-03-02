Аналитик предрёк смерть серого рынка электроники в России
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что ввозить в Россию технику станет сложно, в том числе, из-за существенного сокращения авиасообщения с Западом, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в связи с ситуацией на Украине вокруг России выстраивается торговая блокада, которая продлится, минимум, до осени.
Он считает, что компании, особенно не имеющие большой структуры, не смогут привозить электронику, поэтому ждать расцвета серого рынка не стоит.
«Они не смогут этого сделать в принципе. Поэтому серый рынок в ближайшее время будет мёртвым», — резюмировал Муртазин, добавив, что поставщикам придётся «бороться за квоты» на железнодорожные и авиаперевозки из Китая.
Ранее американская компания Apple приостановила возможность покупки своей продукции в официальном онлайн-магазине в России, сообщает RT.
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