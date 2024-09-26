Аналитик предрекла, что «соревнование QR-кодов» закончится не в пользу ЦБ
Консорциум Сбера, Альфа-банка и Т-банка сможет предложить пользователям удобный единый QR-код, сообщила НСН эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.
Конкуренция Центробанка и отдельными игроками банковского сектора обеспечит потребителя наиболее удобным инструментом оплаты с помощью QR-кода, заявила в беседе с НСН эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.
Сбер, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума банков, сообщает «Коммерсант». В рамках сотрудничества на платежный рынок намерены вывести единый QR-код с использованием сервиса MultiQR от Сбера. На данный момент к сервису подключены два десятка кредитных организаций с совокупной эмиссией более 88% рынка. Эксперты издания отметили, что развитию консорциума помешает Центробанк, который также запускает альтернативный QR-сервис на базе СБП. Бочкина допустила, что вариант, предлагаемый банками, может быть более выгодным для пользователей.
«У всех участников этого "соревнования QR-кодов" есть свои интересы. Наличие конкуренции между однородными продуктами должно положительно сказаться как на удобстве и выгодности таких сервисов для потребителей и на технологическом развитии сферы в целом. Удобен для клиентов будет тот вариант, который предложит наибольший уровень обслуживания вкупе с выгодной программой лояльности и отсутствием технических сложностей. Пока кажется, что в большей степени это относится к сервису консорциума, однако более обоснованные выводы можно будет сделать после того, как оба эти инструмента будут какое-то время реализовываться на практике», - заявила она.
Как пояснила собеседница НСН, единый QR-код с использованием сервиса MultiQR сделает упор на платежные инструменты банков-участников консорциума.
«Ключевое различие этих сервисов в том, кто создает и администрирует страницу оплаты, которая появляется после сканирования QR-кода, и какие методы оплаты в первую очередь на ней будут продвигаться. Сервис консорциума будет делать упор на платежные инструменты его банков-участников, а также на иные возможности, например, оплату частями. Универсальный QR-код, внедряемый ЦБ и НСПК, как видится, будет направлен на стимулирование расчетов в первую очередь по СБП», - резюмировала Бочкина.
В июне 2024 года стартовал пилотный проект по внедрению универсального QR-кода от Центробанка и Национальной системой платежных карт (НСПК). Инструмент позволит покупателю быстро оплатить покупку через СБП, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки. В дальнейшем также появится возможность оплаты цифровым рублем, передает «Радиоточка НСН».
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