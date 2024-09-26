Аналитик предрекла, что «соревнование QR-кодов» закончится не в пользу ЦБ

Сбер, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума банков, сообщает «Коммерсант». В рамках сотрудничества на платежный рынок намерены вывести единый QR-код с использованием сервиса MultiQR от Сбера. На данный момент к сервису подключены два десятка кредитных организаций с совокупной эмиссией более 88% рынка. Эксперты издания отметили, что развитию консорциума помешает Центробанк, который также запускает альтернативный QR-сервис на базе СБП. Бочкина допустила, что вариант, предлагаемый банками, может быть более выгодным для пользователей.

«У всех участников этого "соревнования QR-кодов" есть свои интересы. Наличие конкуренции между однородными продуктами должно положительно сказаться как на удобстве и выгодности таких сервисов для потребителей и на технологическом развитии сферы в целом. Удобен для клиентов будет тот вариант, который предложит наибольший уровень обслуживания вкупе с выгодной программой лояльности и отсутствием технических сложностей. Пока кажется, что в большей степени это относится к сервису консорциума, однако более обоснованные выводы можно будет сделать после того, как оба эти инструмента будут какое-то время реализовываться на практике», - заявила она.