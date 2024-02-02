Центробанк: В 2023 году россияне перевели через СБП более 27 трлн рублей

По данным регулятора, около 27,7 трлн рублей из них - это переводы, которые осуществили граждане. Отмечается, что данный показатель в два раза выше, чем по итогам 2022 года.

«Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще... Дополнительным преимуществом для них стало приложение СБПэй, которое позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC», — отметила глава Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Она также добавила, что количество компаний, подключившихся к СБП, в 2023 году достигло 1,5 млн организаций, что почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила о появлении новой мошеннической схемы через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».