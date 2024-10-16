Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки до 25%

«К реализации этого сценария может привести отсутствие замедления инфляции в ближайшие кварталы или даже ускорение инфляции. Это может произойти, например, из-за ухудшения внешних условий», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Васильев, на ближайшем заседании, запланированном на 25 октября, регулятор скорее всего будет выбирать между увеличением ставки до 20% или 21%. В дальнейшем ключевая ставка может быть повышена до 22%, что охладит внутренний спрос и замедлит инфляцию до 5,5% к концу 2025 года. При этом в базовом сценарии аналитик ожидает, что ключевая ставка в 22% станет пиком, за которым последует снижение до 17% к концу 2025 года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил, что в 2025 году ключевая ставка может вырасти до 25%, передает «Радиоточка НСН».

