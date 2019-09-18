Названа ключевая проблема мирового газового рынка

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина нет смысла заниматься распределением мест в области производства СПГ. Однако в беседе с НСН он все же отметил, что само исследование показало достаточно точные результаты.

«Делить места здесь смысла никакого нет. Данное исследование основано на реальных проектах, по которым есть финансовые модели, есть инвестиционные решения и поэтому оно, на мой взгляд, достаточно правильное. Потому что очень много обычно говорят про разные проекты, которые заявляются на словах, но не всегда все доходит вовремя или вообще приходит к реализации. Поэтому они просто перебрали все проекты, которые есть в мире и на основе этих мощностей суммировали и показали, что может случиться. Поэтому, на мой взгляд, достаточно взвешенная оценка. А кто будет второй или третий не имеет никакого значения. Главное достичь этих 50 миллионов тонн сжиженного газа в год. Потенциально у нас есть еще другие проекты, которые могут быть. Но такие проекты есть и у других товарищей, поэтому неважно», - объяснил он.

Также собеседник НСН оценил и перспективы развития рынка сжиженного природного газа. По его словам, благодаря технологии газ удалось сделать таким же доступным ресурсом, как и нефть.

«Газ до развития СПГ мы доставляли только одним способом – с помощью трубопроводных систем. Но расстояние доставки газа таким способом обычно ориентировочно не более четырех тысяч километров. Это наиболее эффективно, дальше эффективность снижается. Развитие СПГ позволило сделать газ товаром таким же, как и нефть. Его доставить можно в любую точку планеты, где есть терминал для приема этого газа. Поэтому там уже на десятки тысяч километров он уже может доставляться. Вот и все отличие. То есть для нас это возможность дополнительной логистики, развития инфраструктуры и возможность занять достойное место в глобальном рынке СПГ, туда, куда, например, “Газпром” не может дотянуться физически, например, на другой континент», - пояснил эксперт.

Директор Фонда энергетического развития заметил, что самого СПГ, как ресурса вполне достаточно, чтобы побороться с другими лидерами составленного американскими экспертами списка. Однако он заметил, что вскоре страны могут столкнуться с повышенным предложением и низким спросом на продукт.

«Газа у нас много, газ у нас дешевый. СПГ, который добывается сейчас в России получается один из самых дешевых в мире. Там самая главная проблема, которую я вижу, что рынок СПГ при таких больших проектах и темпах освоения может быть просто перетоварен, как на рынке нефти, когда у нас предложение оказалось сильно больше, чем спрос. От этого цена резко упала. То же самое может быть на рынке СПГ. Мы, кстати, наблюдаем уже сейчас на примере Европы, где цена в два раза упала в сравнении с прошлым годом из-за того, что объемы СПГ на европейском рынке стали больше, чем в прошлом году. Поэтому в этих новых проектах тут еще вопрос в том, кто в них выживет», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Украина планирует со следующего года начать покупки природного газа у Катара, получая его через Трансбалканский газопровод. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН расценил это заявление как банальную пиар-акцию, цель которой – напугать «Газпром».

