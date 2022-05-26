Аналитик объяснил укрепление рубля

По его словам, цены на нефть и газ в настоящее время очень высоки, что сохраняет приток валюты из-за рубежа на весьма высоком уровне.

Влияют на курс российской национальной валюты и ограничения Банка РФ, а также санкции западных стран. Все эти меры ослабили «функционал» доллара и евро. Кроме того, ставки по банковским депозитам в настоящее время ниже долларовой инфляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема усиления рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам.

