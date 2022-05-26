Аналитик объяснил укрепление рубля

Рубль укрепляется на валютном рынке из-за того, что Москва экспортирует за рубеж большой объем сырьевых товаров, которые не попали под ограничительные меры, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Василия Карпунина.

Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей

По его словам, цены на нефть и газ в настоящее время очень высоки, что сохраняет приток валюты из-за рубежа на весьма высоком уровне.

Влияют на курс российской национальной валюты и ограничения Банка РФ, а также санкции западных стран. Все эти меры ослабили «функционал» доллара и евро. Кроме того, ставки по банковским депозитам в настоящее время ниже долларовой инфляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема усиления рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам.

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ФОТО: РИА Новости
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