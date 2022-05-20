Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей
После снятия Центробанком России ограничений на продажу россиянам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Олега Сыроваткина.
Однако, по его словам, глобальных перемен не произойдёт — для этого нужны меры в отношении экспортеров. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов со стороны регулятора может оказать давление на рубль, указал эксперт.
Отмечается, что сейчас возможны лишь незначительные колебания курса. Если норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами сократится на 20-30 процентов в долларовом выражении, доллар может перешагнуть отметку в 80 рублей.
Напомним, с 20 мая Центробанк России снял ограничения на продажу россиянам наличной валюты, кроме долларов и евро. До этого срока можно будет купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.
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