Песков заявил, что президент и кабмин контролируют процесс усиления рубля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема усиления рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.
По его словам, Владимир Путин и правительство страны обращают на неё особое внимание.
«Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся... Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», - заключил Песков.
Ранее курс евро на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года - до 57,21 рубля, сообщает RT.
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