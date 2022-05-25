Песков заявил, что президент и кабмин контролируют процесс усиления рубля

По его словам, Владимир Путин и правительство страны обращают на неё особое внимание.

«Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся... Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», - заключил Песков.

Ранее курс евро на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года - до 57,21 рубля, сообщает RT.

