Аналитик объяснил резкое ослабление рубля
С середины недели прекратилось укрепление рубля, а объемы торгов американской валютой 25 мая достигли максимумов с начала украинского кризиса - 3,5 миллиарда долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика ПСБ Егора Жильникова.
По его словам, сезон налоговых выплат подошел к концу, а нормы реализации валютной выручки экспортерами уже снижены с 80 до 50 процентов.
Как считает эксперт, в пределах двух недель курс доллара может подняться до 65 рублей, что будет комфортно для бюджета. К отметкам 55 рублей за доллар, ниже курс уже вряд ли опустится. На горизонте нескольких месяцев восстановление импорта будет оказывать давление на курс рубля, который может составить 79,7 рублей за доллар.
России нужно вернуться к равновесному курсу рубля, понижая норматив обязательной продажи валютной выручки, сообщил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
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