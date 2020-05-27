Желание США ввести санкции против «Северного потока-2» связали с выборами

«Санкции сейчас направлены против потенциальных покупателей. То есть они пытаются сделать бессмысленной достройку этого газопровода, чтобы запереть Россию на украинском транзите. А Украину они контролируют и, соответственно, в какой-то момент можно будет перекрыть транзит российского газа с помощью санкций или какого-то теракта. Тогда в Европе возникнет дефицит газа, цены вырастут, и можно будет рентабельно продавать туда свой американский СПГ. Американцы об этом открыто говорят. Кроме того, в преддверии выборов в США, и республиканцы, и демократы пытаются показать, что именно они главные борцы с Россией. И многие американские санкции сейчас преследуют электоральную логику»,- сказал эксперт.

Кроме того, он объяснил позицию европейских стран по этому поводу, добавив, что они постараются не мешать достройке «Северного потока-2».

«Немцам, конечно, не нравятся перспективы срыва строительства газопровода. Они хотят замыкать на себе все транспортные потоки газа. Сейчас туда приходят «Северный поток-1» и газопровод «Ямал-Европа». И чем больше через них будет проходить газа, тем им выгоднее. Но в целом, европейцы будут стараться продвинуть идею о том, что американцы могут ужесточать санкции, но так, чтобы это не мешало достройке "Северного потока-2"», - заявил Игорь Юшков.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал завершение контракта с Польшей на транзит в Европу российского газа.

«Неделю назад закончился срок действия транзитного контракта, который был заключён между Газпромом и Польшей. И на данный момент стороны перешли на аукционный принцип взаимодействия. Газпром на этом аукционе уже забронировал мощности на третий квартал, и они соответствуют примерно 80% потенциальной загрузки газопровода «Ямал-Европа», и это логичный шаг. Ведь по текущим прогнозам, как раз к тому моменту спрос на энергоносители начнёт восстанавливаться», - сказал эксперт.

