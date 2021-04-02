Аналитик не исключил резкий скачок цен на бензин в России

По его словам, если, как рассчитывают власти, инфляция превысит 5%, то повысятся и цены на топливо. Так, АИ-92 может подорожать до 45,53 руб. за литр, АИ-95 — до 49,24 руб., АИ-98 — до 55,92 руб., а дизельное топливо может вырасти в цене до 50,32 рубля.

За год топливо в стране, как считает аналитик, станет дороже на 8-10%.

Первый заместитель председателя комитета Госдум по энергетике Дмитрий Ионин ранее пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бензин в России не подешевеет до тех пор, пока не изменится налоговое регулирование и не будут запущены рыночные механизмы.

