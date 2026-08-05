СМИ: Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал в результате взрыва машины
Генеральный директор производящего дроны «Упырь» предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что погиб водитель. Состояние Ткачука, который находится в реанимации, врачи оценивают, как тяжёлое.
Отмечается, что инцидент произошёл в Екатеринбурге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершённое общеопасным способом.
Ранее в Туле неизвестный совершил в покушение на предпринимателя и главного конструктора серии российских FPV‑дронов Андрея Черезова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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