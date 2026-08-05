Россиянам предложили сдавать в полицию блогеров за «вредные» БАДы
Блогеры, которые рекламируют БАДы, должны нести персональную ответственность за распространяемую в интернете информацию, сказал НСН Денис Нырков.
Российские блогеры сегодня стремятся понравиться не аудитории, а алгоритмам, и готовы взять на рекламу любой товар, не думая о последствиях, заявил в пресс-центре НСН президент Союза блогеров Денис Нырков.
«Мы считаем, что ответственность лидеров мнений, за которыми наблюдает большое количество подписчиков, - это основа грамотного и этичного ведения соцсетей. Но в интернете есть алгоритмы, имеющие свои особенности. Мы ушли от того, что блогеру нужно понравиться своей аудитории. Ему нужно понравиться алгоритмам, чтобы те или иные роли залетали в рекомендации. В результате контент, который блогеры делают, в основном направлен на то, чтобы попасть в рекомендации. В связи с этим уровень ответственности у них постепенно снижается. Раньше еще работала монетизация, а сейчас ее возможности ограничены. Блогеры чаще рекламируют те или иные товары, услуги. И если бы не было законодательных ограничений, рекламировали бы вообще все, на чем можно заработать. Мы бы тогда все уже вымерли!», - сказал он.
По словам собеседника НСН, те, кто пострадал, купив БАДы по рекомендации блогеров, должны писать заявления в полицию.
«Уровень инвестиций в рекламы БАДов в 2025 году оценивается в 3 млрд рублей. Официально 30-40% из них тратятся на лидеров общественного мнения. Но не все производители БАдов регистрируются и продаются официально, так что думаю, объем рынка вдвое больше. Если блогер не проводит товар через систему маркировки рекламы, ответственность на него не ложится. Я призываю тех, кто пострадал от разрекламированного блогером товара, писать заявления в полицию. Просто обращения к СК и правоохранителям в соцсетях без заявления в полицию – не сработают. А вот по заявлению проводятся разбирательства, и блогеры несут персональную ответственность, особенно если они не маркировали товар, как должны были», - заявил Нырков.
Он также подчеркнул, что подписчикам блогеров важно самостоятельно проверять информацию, а не слепо доверять рекламе.
«Блогер должен нести персональную ответственность за информацию, которую он распространяет. Если речь о БАДах, то лучше, когда о них рассказывают люди, имеющие соответствующее медицинское образование. Ну и сами пользователи должны нести ответственность за свой выбор, и проверять информацию», - объяснил президент Союза блогеров.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк сообщил НСН, что сегодня нелегальные биологически активные добавки нередко проникают в Россию под видом пищевой продукции, а затем продаются на маркетплейсах.
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