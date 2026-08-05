Он также подчеркнул, что подписчикам блогеров важно самостоятельно проверять информацию, а не слепо доверять рекламе.

«Блогер должен нести персональную ответственность за информацию, которую он распространяет. Если речь о БАДах, то лучше, когда о них рассказывают люди, имеющие соответствующее медицинское образование. Ну и сами пользователи должны нести ответственность за свой выбор, и проверять информацию», - объяснил президент Союза блогеров.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк сообщил НСН, что сегодня нелегальные биологически активные добавки нередко проникают в Россию под видом пищевой продукции, а затем продаются на маркетплейсах.

