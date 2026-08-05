При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Украинские силы ударили по территории республики ночью, отмечает RT.

В Курской области три человека пострадали при атаке БПЛА

«Погиб мирный житель, еще один человек получил ранения», — написал Аксенов на платформе «Макс».

Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Ранее в Крыму после атаки ВСУ погибли трое мирных граждан, еще двое были ранены.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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