В Улан-Удэ более 700 домов остались без воды из-за аварии
Более семисот частных и многоквартирных домов, а также три социальных объекта в Улан-Удэ остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».
В организации отметили, что во время работ по дренированию водовода на одной из улиц обнаружили утечку на пожарном гидранте. Для устранения повреждения специалисты временно отключили водоснабжение.
«Под отключение попали: жители микрорайонов Аршан и Лысая гора; 3 социально значимых объекта, 72 многоквартирных дома (2-этажные), 2 МКД (5-этажные), 2 МКД (4-этажные), 700 индивидуальных жилых домов», — указала собеседница агентства.
Ранее в Тбилиси часть жителей столкнулась с перебоями в водоснабжении после масштабного отключения электроэнергии.
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