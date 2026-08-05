В России призвали ужесточить контроль за применением пестицидов
Каждое новое поколение пестицидов становится все более безопасным, но от применения некоторых препаратов стоило бы воздерживаться, сказал НСН Иван Сазыкин.
Сегодня невозможно полностью отказаться от использования пестицидов, но применение таких препаратов важно строго контролировать, заявил в пресс-центре НСН доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов Южного федерального университета Иван Сазыкин.
«Человечество пока не может обойтись без пестицидов. Каждое следующее поколение пестицидов все более безопасно для человека. Глифосат мы исследовали, натолкнувшись на одну американскую статью. В тексте утверждалось, что в дозах, рекомендованных производителем, глифосат не то что увеличивает онтогенез, а даже способен его снижать. Это оказалось правдой, но в статье была исследована исключительно концентрация глифосата, рекомендованная производителем. Мы использовали еще и десятикратное разведение. Оказалось, что с понижением концентрации токсичность глифосата растет. Он настолько токсичен, что в рекомендованной производителем концентрации останавливает метаболизм бактериальных клеток. Нет активного метаболизма – нет мутаций. Стоит развести его еще сильнее, окислительный стресс растет. Нужен строгий контроль – что и когда применять. Что перевешивает – повышение урожая или токсичность препаратов. Если реально соблюдать законы, опасности будут сильно снижены», - сказал он.
Ранее председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев сообщил НСН, что Международное агентство по исследованию рака относит глифосат к категории «вероятных канцерогенов для человека». Это активное вещество под запретом в 16 странах мира, поскольку может вызывать онкозаболевания, повреждать ДНК, оказывать нейротоксическое воздействие и нарушать микрофлору кишечника.
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