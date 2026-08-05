Российские войска освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области
5 августа 202613:24
Алексей Филимонов
Российские войска освободили в Запорожской области село Зарница. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён пдразделениями группировки войск «Восток»
«Подразделения... продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Зарница», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль населённый пункт Ольговка в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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