Аналитик назвал лучшую отрасль для инвестирования
На сегодняшний день нефтегазовый сектор остается наиболее выгодным для инвесторов, сообщил аналитик Дмитрий Скрябин в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, нефтяная и газовая отрасли еще не попали под санкции, цены на эти ресурсы высоки на мировых рынках: нефть — 120 долларов за баррель, газ — 1000 долларов за тысячу кубометров.
Скрябин отметил, что некоторые крупные компании сектора уже приняли решение о выплате дивидендов да 2021 год, а их акции стали более доступны из-за падения стоимости.
«С начала года «Роснефть» снизила показатели на 49 процентов, «Новатэк» — на 34, а Газпром и «Сургутнефтегаз» на — 33 и 44 процента соответственно», - подчеркнул эксперт.
Предпосылок для снижения цен на золото пока нет, так что его покупка может быть для россиян интересным активом, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.
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