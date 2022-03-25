Аналитик назвал лучшую отрасль для инвестирования

На сегодняшний день нефтегазовый сектор остается наиболее выгодным для инвесторов, сообщил аналитик Дмитрий Скрябин в беседе с «Вечерней Москвой».



По его словам, нефтяная и газовая отрасли еще не попали под санкции, цены на эти ресурсы высоки на мировых рынках: нефть — 120 долларов за баррель, газ — 1000 долларов за тысячу кубометров.

Скрябин отметил, что некоторые крупные компании сектора уже приняли решение о выплате дивидендов да 2021 год, а их акции стали более доступны из-за падения стоимости.