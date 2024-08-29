Аналитик назвал глобальный финансовый кризис в 2025 году маловероятным сценарием

Повышение учетных ставок в развитых странах, которое наблюдалось в 2022-2023 годах, стало одним из самых быстрых в истории, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» Центробанка России. Уточняется, что высокий уровень ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран могут в 2025 году привести к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Зварич подчеркнул, что это маловероятный сценарий, однако нельзя исключать общего замедления экономики.

«Это лишь один из возможных сценариев, не самый вероятный. При этом сейчас компании рефинансируют свои долги по существенно более высоким ставкам. Это ведет к росту стоимости обслуживания долга, может существенно влиять на планы развития компаний. Все это вместе может привести к тому, что мировая экономика будет замедляться за счет ситуации в развитых странах. Есть реальный риск рецессии в США. Ставки уже потихоньку начали снижаться в Европе. В США к этому могут перейти уже в сентябре 2024 года. В случае появления кризисных явлений Центробанки будут более активно смягчать денежно-кредитную политику, при этом нельзя исключать появления новых программ по типу количественного смягчения, когда Центробанки выкупали активы с рынков», - заявил он.