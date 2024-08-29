Аналитик назвал глобальный финансовый кризис в 2025 году маловероятным сценарием
Вклады остаются надежным инструментом сохранения денег для россиян, несмотря на растущие риски рецессии в США, заявил НСН Богдан Зварич.
Российская банковская система в последние годы доказала свою устойчивость и сможет противостоять рискам, которые демонстрируют тенденции мировой экономики, сообщил в беседе с НСН главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.
Повышение учетных ставок в развитых странах, которое наблюдалось в 2022-2023 годах, стало одним из самых быстрых в истории, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» Центробанка России. Уточняется, что высокий уровень ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран могут в 2025 году привести к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Зварич подчеркнул, что это маловероятный сценарий, однако нельзя исключать общего замедления экономики.
«Это лишь один из возможных сценариев, не самый вероятный. При этом сейчас компании рефинансируют свои долги по существенно более высоким ставкам. Это ведет к росту стоимости обслуживания долга, может существенно влиять на планы развития компаний. Все это вместе может привести к тому, что мировая экономика будет замедляться за счет ситуации в развитых странах. Есть реальный риск рецессии в США. Ставки уже потихоньку начали снижаться в Европе. В США к этому могут перейти уже в сентябре 2024 года. В случае появления кризисных явлений Центробанки будут более активно смягчать денежно-кредитную политику, при этом нельзя исключать появления новых программ по типу количественного смягчения, когда Центробанки выкупали активы с рынков», - заявил он.
По словам собеседника НСН, текущая ситуация не навредит экономики России. Он также добавил, что одним из наиболее надежных способов сохранить деньги сегодня остаются банковские вклады.
«Влияние подобных процессов будет распространяться на широкий спектр рынков, включая товарные, поскольку может вести к снижению спроса на товары и услуги. Центробанк говорит о том, что учитывает такой исход, готов к развитию ситуации, разрабатывает меры, которые могли бы смягчить влияние подобных тенденций мировой экономики на Россию. Российская банковская система показала свою высокую устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были ей брошены в последнее время. У нас есть система страхования вкладов, которая защищает вкладчиков в рамках страховой суммы. Не вижу повода для переживаний. Вклады сегодня являются одним из самых простых, надежных, понятных для наших граждан инструментов. Учитывая высокие ставки по вкладам, этот инструмент становится еще более доходным», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что с начала года средства населения в банках выросли на 5,3 триллиона рублей, или на 11,8%, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. По данным Центробанка, в июне был зафиксирован рост на уровне 1,7%, а в июле - на 1,1%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС рассматривает только план Зеленского для урегулирования кризиса на Украине
- В Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция
- СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания
- СМИ: Актриса Орнелла Мути летит в Россию
- СМИ: Основателю Telegram Дурову не сообщили об ордере на арест во Франции
- Ежи атаковали дворец в Гатчине
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
- СМИ: После задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером
- Опрос: Каждому третьему россиянину видеоигры помогают расслабиться
- СМИ: «Зенит» выкупил Соболева у «Спартака»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru