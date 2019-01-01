«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Как отмечает RT, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он подчеркнул, что позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

Ранее стало известно, что в администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа. Об этом сообщают «Украинские новости». Отмечается, что там «проигнорировали» вопросы, касающиеся того, кто и с кем проводил такие переговоры. И если они состоялись, то какие распоряжения давал Зеленский по этому вопросу.