«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Как отмечает RT, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он подчеркнул, что позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.
Ранее стало известно, что в администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа. Об этом сообщают «Украинские новости». Отмечается, что там «проигнорировали» вопросы, касающиеся того, кто и с кем проводил такие переговоры. И если они состоялись, то какие распоряжения давал Зеленский по этому вопросу.
Между тем, ранее НСН писала, что вопрос подписания нового контракта по транзиту российского газа через Украину остается открытым. Как ранее уже заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько. Москва готова сохранить транзит по окончанию текущего года в случае договоренности между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил уверенность, что Украина не пойдет на сделку, какие бы условия Россия не выдвигала.
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