Аналитик Кочетков: Новое повышение ключевой ставки не нормализует курс рубля

Ранее Владимир Путин заявил на ВЭФ, что «никто не будет делать резких движений». на фоне ослабления рубля. По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку. Вместе с тем 12 сентября доллар опускался до 93 рублей, евро — до 100 рублей. Кочетков назвал ключевую ставку, которую Центробанк предположительно повысит в очередной раз 15 сентября, не самым значимым фактором для ЦБ.

«Что касается грядущего заседания Центробанка 15 сентября, то главы ВТБ и Сбербанка предположили, что регулятор не будет повышать ставку, поскольку рубль и так уже укрепляется. Повышение ставки имеет очень слабое отношение к курсу рубля, поскольку Центробанк в первую очередь заботит инфляция. Она еженедельно прирастает примерно на 0,2 п. п. Если это продолжится, то, скорее всего, прогноз Центробанка, что темпы роста цен будут находиться у верхней границы прогнозного коридора (6,5%), может не сбыться», — сказал Кочетков.

Собеседник НСН также указал на высокую закредитованность населения и объяснил, почему это не совсем устраивает Центробанк.

«Повышение ставки ЦБ — это про то, что россияне достаточно активно берут потребительские кредиты, ипотеку и так далее. Это не совсем устраивает Банк России, поскольку он регулярно в своих итоговых заявлениях отмечает, что в России спрос превышает возможности выпуска. Курс рубля, естественно, добавляет инфляции определенную динамику, но, повторюсь, для Центробанка это не является основной задачей», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение продажи валютной выручки экспортерами снизило волатильность рубля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

