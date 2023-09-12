Аналитик Кочетков: Новое повышение ключевой ставки не нормализует курс рубля
Повышение ставки имеет слабое отношение к курсу рубля, поскольку Банк России прежде всего беспокоит инфляция, сказал НСН Андрей Кочетков.
Новое повышение Центробанком ключевой ставки не остановит инфляцию и не укрепит рубль, заявил НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Ранее Владимир Путин заявил на ВЭФ, что «никто не будет делать резких движений». на фоне ослабления рубля. По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку. Вместе с тем 12 сентября доллар опускался до 93 рублей, евро — до 100 рублей. Кочетков назвал ключевую ставку, которую Центробанк предположительно повысит в очередной раз 15 сентября, не самым значимым фактором для ЦБ.
«Что касается грядущего заседания Центробанка 15 сентября, то главы ВТБ и Сбербанка предположили, что регулятор не будет повышать ставку, поскольку рубль и так уже укрепляется. Повышение ставки имеет очень слабое отношение к курсу рубля, поскольку Центробанк в первую очередь заботит инфляция. Она еженедельно прирастает примерно на 0,2 п. п. Если это продолжится, то, скорее всего, прогноз Центробанка, что темпы роста цен будут находиться у верхней границы прогнозного коридора (6,5%), может не сбыться», — сказал Кочетков.
Собеседник НСН также указал на высокую закредитованность населения и объяснил, почему это не совсем устраивает Центробанк.
«Повышение ставки ЦБ — это про то, что россияне достаточно активно берут потребительские кредиты, ипотеку и так далее. Это не совсем устраивает Банк России, поскольку он регулярно в своих итоговых заявлениях отмечает, что в России спрос превышает возможности выпуска. Курс рубля, естественно, добавляет инфляции определенную динамику, но, повторюсь, для Центробанка это не является основной задачей», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение продажи валютной выручки экспортерами снизило волатильность рубля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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