Аналитик Беляев: Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей

«Считать, что будут какие-то скачки или прыжки евро, доллара, не стоит», – сказал он.

На сегодняшний день официальный курс доллара составляет чуть более 98 рублей.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».

