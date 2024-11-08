Аналитик Беляев: Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей

Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей, заявил сайту aif.ru финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, рост экономики РФ в 2025 году составит порядка 2%, что будет являться ослабляющим воздействием для курса валют. При этом, указал Беляев, в целом в экономике все достаточно стабильно и никаких указаний на резкие скачки курса валют не просматривается.

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«Считать, что будут какие-то скачки или прыжки евро, доллара, не стоит», – сказал он.

На сегодняшний день официальный курс доллара составляет чуть более 98 рублей.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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