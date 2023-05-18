Американский инвестор предрек исчезновение МВФ и Всемирного банка
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Федеральная резервная система (ФРС) США в будущем исчезнут, считает американский инвестор Джим Роджерс. Об этом эксперт заявил в интервью РИА Новости.
По мнению Роджерса, МВФ и Всемирный банк никогда не предоставляют верных оценок, пишет Ura.ru.
«А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — подчеркнул эксперт.
Инвестор напомнил, что МВФ ранее давала положительные оценки в отношении отдельных государств, которые позже становились банкротами. По словам Роджерса, международные структуры «не уйдут просто так в один момент», однако в конце концов они исчезнут.
Кроме того, эксперт усомнился в будущем ФРС. Как отметил Роджерс, за всю историю в США было три центральных банка, первые два «делали слишком много ошибок» и поэтому исчезли.
«Тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие», — считает инвестор.
Ранее Роджерс заявил, что доллар теряет свою актуальность, и «время Америки» подойдет к концу, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru