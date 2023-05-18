Американский инвестор предрек исчезновение МВФ и Всемирного банка

По мнению Роджерса, МВФ и Всемирный банк никогда не предоставляют верных оценок, пишет Ura.ru.

«А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — подчеркнул эксперт.

Инвестор напомнил, что МВФ ранее давала положительные оценки в отношении отдельных государств, которые позже становились банкротами. По словам Роджерса, международные структуры «не уйдут просто так в один момент», однако в конце концов они исчезнут.

Кроме того, эксперт усомнился в будущем ФРС. Как отметил Роджерс, за всю историю в США было три центральных банка, первые два «делали слишком много ошибок» и поэтому исчезли.

«Тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие», — считает инвестор.

Ранее Роджерс заявил, что доллар теряет свою актуальность, и «время Америки» подойдет к концу, напоминает РИА ФАН.

